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Pentagon'da kanlı buluşma! ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşı ile görüşecek

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 21:27
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Pentagon’da kanlı buluşma! ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşı ile görüşecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacak. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

KANLI MASADA GÜNDEM ORTA DOĞU

Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.

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