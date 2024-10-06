Pentagon'da kanlı buluşma! ABD Savunma Bakanı İsrailli mevkidaşı ile görüşecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacak. Görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı 9 Ekim'de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ağırlayacağı bildirildi.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
KANLI MASADA GÜNDEM ORTA DOĞU
Paylaşıma göre Gallant, 9 Ekim'de ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Austin, Gallant'ı Pentagon'da ağırlayacak. İkili, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacak.