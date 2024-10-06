İşgal ordusu yine Cibaliye Mülteci Kampı’nı vurdu! Çok sayıda ölü var

İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk en az 17 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk en az 17 Filistinli hayatını kaybetti" dedi.

İsrail ordusu, Cibaliye bölgesine saldırı düzenledi | Fotoğraf-AA

KATLEDİLEN GAZETECİLERİN SAYISI 175'E YÜKSELDİ

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gazeteci Hasan Hamad'ın Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evine düzenlenen İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 175'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.