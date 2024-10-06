Pakistan’da havalimanı yakınlarında patlama! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

ARAÇLAR ALEVLERE TESLİM OLDU

Patlama nedeniyle park halindeki çok sayıda araçta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.