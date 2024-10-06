İran Komutanı İsmail Kaani’nin durumu belirsiz!

Sık sık Beyrut'a gittiği bilinen Kaani hakkında ilk iddia dün İsrail'in Kanal 12 televizyonundan geldi.

Kanal 12, İsrail'in cuma günü Beyrut'a düzenlediği ağır saldırılar sırasında Kaani'nin hedef alınmış olabileceğini ve yaralanıp yaralanmadığının incelendiğini duyurdu.

İran'da güvenlik bürokrasisine yakın Tabnak internet sitesi de dün "General Kaani nerede? başlıklı haberinde, yetkililere, Kaani'nin durumunun netliğe kavuşturulması çağrısında bulundu.

Tabnak'ın haberinde, "Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanının sağlığına ilişkin söylentiler medyada yoğun bir şekilde gündeme geldi ve resmi makamlardan bu konuya henüz bir yanıt verilmedi. General Kaani sağlıklıysa onun görüntüsünü medyada yayınlamak konuyu netleştirmenin en iyi yolu olabilir." ifadelerine yer verildi.

İLK AÇIKLAMA MECLİS ULUSAL GÜVENLİK KOMİSYONU ÜYESİNDEN GELDİ

Kaani'nin durumuna ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama ise Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Abbas Golru'dan geldi.

Golru, "İddialara itibar etmemek lazım. Kendisi iyi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun bu konuda açıklama yaparak endişeleri ortadan kaldıracağına inanıyorum." dedi.

Öte yandan Kaani'nin bugün İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail'e saldırının başındaki Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'ye "Feth Madalyası" taktığı törende olmaması da dikkatleri çekti.

İsmail Kaani'nin Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında da hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyarete gitmişti.