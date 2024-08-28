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Kuzey Kore 25 BM personelini aylardır ülkeye almıyor! Aylardır onay bekliyorlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 10:42
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Kuzey Kore 25 BM personelini aylardır ülkeye almıyor! Aylardır onay bekliyorlar...

Kuzey Kore aralarında Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'ye atadığı Mukim Koordinatörü Joe Colombano'nun da bulunduğu 25 personeli mart ayından bu yana ülkeye sokmuyor.

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