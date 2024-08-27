Siyonistler yine haddi aştı! Toprak hırsızı işgalcilerden Filistinlilere "tecavüz" tehdidi: O görüntüler ortaya çıktı

Siyonist: ʺÇeneni kapat, burası benim evimʺ

Olay yerine birkaç maskeli İsraillinin daha arabayla gelirken, bölgedeki Filistinlilerin maskeli İsrailliler den birini Şem Tov Lovski olarak teşhis ettiği belirtildi.

"TANRI VERDİ" DİYEREK AİLEYİ KOVDULAR

El-Harini aile fertlerine hakaret eden siyonistlerden biri, evin ve tarlanın kendilerine "Tanrı tarafından verildiğini" iddia ederek, Filistinli aileyi kendi evinden kovdu.