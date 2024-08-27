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Siyonistler yine haddi aştı! Toprak hırsızı işgalcilerden Filistinlilere "tecavüz" tehdidi: O görüntüler ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 17:48 Güncelleme: 27.08.2024 18:31
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Siyonistler yine haddi aştı! Toprak hırsızı işgalcilerden Filistinlilere tecavüz tehdidi: O görüntüler ortaya çıktı

Filistin'de, özellikle Gazze'de zulmünü sürdüren işgal ordusunun Ekim ayından bu yana soykırım saldırıları sürerken siyonist İsrailliler de Filistinlilerin topraklarını gasbederek bölgede hüküm sürmeye çalışıyor. Toprak hırsızları bu kez Batı Şeria'da bir skandala imza attı. Teröristler, tecavüzle gündeme SDE Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak ahlaksız sözler sarf etti. Tecavüz tehdidinde bulunan teröristler bu ifadeleri kullanırken "Tanrı adına tecavüz" dedi. O skandal anlar ise kameraya yansıdı.

Terör devleti İsrail'in zulmü Filistin'de devam ederken siyonist İsrailliler de toprak hırsızlığını sürdürerek Filistinlileri yerlerinden etmeye çalışıyor.

Pek çok kez Filistinlileri yerinden eden ve etmeye de devam eden siyonistler bu kez haddi aştı.

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Siyonistler, topraklarını çalmak istediği Filistinlilere, Gazze'de devam eden katliam saldırılarında birçok Gazzelinin tutuklanarak götürüldüğü ve tecavüz skandalı ile bilinen SDE Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak "tecavüz" tehdidinde bulundu ve ahlaksız sözler sarf etti. O skandal görüntüler ortaya çıktı.

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TARLALARINA GİREREK HÜKÜM SÜRMEYE ÇALIŞTI

Alçak sözlerin yer aldığı görüntüler İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından paylaşıldı. Görüntülere ilişkin yapılan açıklamada ise Batı Şeria'nın El-Halil şehrinin güneyindeki Vadi er-Rahim bölgesinde yaşanan olaya ilişkin bilgi verildi.

Filistin topraklarını gaspeden bir İsraillinin maske takarak, 4 Ağustos günü sabah 7 saatlerinde, 20 büyükbaş hayvanla Hirbet topluluğunun bulunduğu bölgeye geldi. İsraillinin hayvanlarıyla birlikte, El-Harini ailesine ait arpa tarlasına girdiği ve sığırlarını bu bölgede otlatmaya başladı.

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Olay yerine birkaç maskeli İsraillinin daha arabayla gelirken, bölgedeki Filistinlilerin maskeli İsrailliler den birini Şem Tov Lovski olarak teşhis ettiği belirtildi.

"TANRI VERDİ" DİYEREK AİLEYİ KOVDULAR

El-Harini aile fertlerine hakaret eden siyonistlerden biri, evin ve tarlanın kendilerine "Tanrı tarafından verildiğini" iddia ederek, Filistinli aileyi kendi evinden kovdu.

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SKANDAL "TECAVÜZ" TEHDİDİ

Aynı İsrailli, kendisine itiraz eden El-Harini ailesine, Gazzeli esirlere yönelik işkencenin bariz adresi haline gelen Sde Teiman gözaltı merkezini hatırlatarak, İbranice "Tanrı adına tecavüz" ifadelerini kullandı.

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TECAVÜZLE ANILAN SDE TEİMAN

İsrail'in güneyinde, askeri üssün bir parçası olan Sde Teiman gözaltı merkezinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinliler tutuluyor.

Sık sık işkencelerle anılan Sde Teiman, 9 askerin Filistinli bir esire cinsel işkence yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

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SİYONİSTLER VE TOPRAK HIRSIZLIĞI

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 646 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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