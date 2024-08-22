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Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü 7 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 23:44
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Pakistan’da polise roketli saldırı: 12 ölü 7 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde polis araçlarına düzenlenen roketli saldırıda 12 polis hayatını kaybetti, 7 polis yaralandı.

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