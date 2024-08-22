Kızıldeniz'de gerilim artıyor! Husiler'den İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere 21 saldırı
Yemen'deki İran destekli Husiler, son bir hafta içinde terör devleti İsrail, ABD ve İngiltere'ye ait gemilere füze, insansız hava araçları (İHA) ve donanma botları kullanılarak 21 askeri saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Gazze'ye destek operasyonlarının" bilançosu hakkında bilgi verdi.
Husi, son bir hafta içinde ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı gemilere balistik ve seyir füzesi, İHA ve hücum botlarıyla 21 askeri operasyon düzenlediklerini belirtti.
Husi lider konuşmasında, Gazze'ye destek operasyonlarının süreceğini vurguladı.
KIZILDENİZ'DEKİ DURUM
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
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