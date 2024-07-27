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Katil İsrail'in 295 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 258'e yükseldi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 14:39
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Katil İsrail’in 295 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 39 bin 258’e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 83 kişi artarak 39 bin 258'e çıktı.

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