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İran'da aşırı sıcak! Kamu kurumları tatil ediliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 14:44
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İran’da aşırı sıcak! Kamu kurumları tatil ediliyor

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın ülke genelinde tüm kamu kurumlarının tatil edilmesi kararı alındı. Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankaların yarın kapalı olacağı kaydedildi.

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