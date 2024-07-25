Rusya ve Çin’den Kuzey Amerika’da dikkat çeken hamle! ABD şaşkına döndü: Müdahaleye hazırız

Dün Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında içinde birlikte uçtu.

'İLK KEZ GÖRÜYORUZ'

Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz." İfadesini kullandı. Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.