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Rusya ve Çin'den Kuzey Amerika'da dikkat çeken hamle! ABD şaşkına döndü: Müdahaleye hazırız

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.07.2024 21:37 Güncelleme: 25.07.2024 21:44
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Rusya ve Çin’den Kuzey Amerika’da dikkat çeken hamle! ABD şaşkına döndü: Müdahaleye hazırız

Dün Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında uçtu. İki ülkenin bu hamlesi Pentagon'u oldukça şaşırttı. ABD tarafından yapılan açıklamada Rusya ve Çin'in savaş uçaklarını beraber havalandırmasına yönelik, ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini söyledi. Ayrıca açıklamada bu bölgedeki gelişmelerin sürekli izlendiği ve müdahaleye hazır oldukları belirtildi.

Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında dün uçan Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı için ABD'den ilk yorum geldi.

Konuya ilişkin ABD "ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu gördüklerini" söyledi. Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

Pentagon: İlk kez Rusya ve Çin uçaklarının birlikte uçtuğunu gördük.Pentagon: İlk kez Rusya ve Çin uçaklarının birlikte uçtuğunu gördük.

ABD RUSYA VE ÇİN'İN HAVA HAMLESİNE ŞAŞIRDI

ABD ve Kanada'nın birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) tarafından Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında müdahale edilen Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının "sürpriz olmadığını" söyleyen Austin, bu bölgedeki gelişmeleri sürekli izlediklerini kaydetti.

Dün Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında içinde birlikte uçtu.Dün Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı Alaska kıyılarındaki uluslararası hava sahasında içinde birlikte uçtu.

'İLK KEZ GÖRÜYORUZ'

Austin, "Burada istihbari konuları tartışmayacağım ancak ilk kez bu iki ülkenin birlikte uçtuğunu görüyoruz." İfadesini kullandı. Rus ve Çin uçaklarının ABD ve Kanada hava sahasına girmediklerini, sınıra 300 kilometre kadar yaklaştıklarını belirten Austin, bu gibi durumlarda her zaman müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Austin Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının ʺsürpriz olmadığınıʺ söyledi.Austin Çin ve Rusya'ya ait 4 savaş uçağı olayının ʺsürpriz olmadığınıʺ söyledi.

Austin, Rusya ile Çin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekildiği bir dönemde ABD'yi test edip etmediği şeklinde bir soruya da "Onlar bizi her zaman test ediyor ve bu hiçbirimiz için sürpriz değil." yanıtını verdi.

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