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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da 1'i ağır 2 Filistinliyi yaraladı

Giriş: 26.07.2024 00:01
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Katil İsrail askerleri Batı Şeria’da 1’i ağır 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında biri ağır 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 589 Filistinli hayatını kaybetti.

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