Umman'da camiye yapılan silahlı saldırıya Dışişleri'nden taziye mesajı
Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye silahlı saldırı düzenlendi. 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Derin üzüntü duyuyoruz. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından 6 kişinin öldüğü cami saldırısı nedeniyle Umman için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Dışileri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yapılan açıklamasında derin üzüntü duyduklarını belirterek "Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün (16 Temmuz) bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.
UMMAN'DA CAMİYE SİLAHLI SALDIRI!
Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Maskat'ın El-Vadi el-Kebir bölgesinde bir cami yakınında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1'i polis 6 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polis, ambulans ve sivil savunma ekiplerinden 4 kişinin olduğu çeşitli uyruklardan 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Haberde, saldırıyı düzenledikleri belirtilen 3 zanlının öldürüldüğü kaydedildi. Umman Sultanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenlik önlemlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, olayın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
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