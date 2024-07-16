İşgalci bakandan açık açık tehdit! "Netanyahu çok iyi biliyor" diyerek gözdağı verdi | "Hükümeti deviririz"

HÜKÜMETİ DEVİRMEKLE TEHDİT ETTİ

Kanal12'nin haberine göre Strock, İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndayız buradan 50 metre ileride Refah Sınır Kapısı var. Eğer ordu, Philadelphi Koridoru ya da Netzarim'den çekilirse hükümeti deviririz. Netanyahu da bunu çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.