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İşgalci bakandan açık açık tehdit! "Netanyahu çok iyi biliyor" diyerek gözdağı verdi | "Hükümeti deviririz"

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 20:33 Güncelleme: 16.07.2024 20:46
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İşgalci bakandan açık açık tehdit! Netanyahu çok iyi biliyor diyerek gözdağı verdi | Hükümeti deviririz

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren işgalciler ne kana ne de toprak gaspına doymuyor. Katil Netanyahu'nun işgal saldırıları sürerken işgalci İsrail'in Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'ndan çekileceği iddia edildi. Bu iddialara ilişkin İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Netanyahu'ya resti çekerek tehdit etti. "Netanyahu çok iyi biliyor" diyen aşırı sağcı bakan hükümeti devirebileceklerini söyledi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Mısır sınırındaki noktada belirttikleri durumun gerçekleşmesi halinde "hükümeti devireceklerini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bunu çok iyi bildiğini" söyledi.

HÜKÜMETİ DEVİRMEKLE TEHDİT ETTİ

Kanal12'nin haberine göre Strock, İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndayız buradan 50 metre ileride Refah Sınır Kapısı var. Eğer ordu, Philadelphi Koridoru ya da Netzarim'den çekilirse hükümeti deviririz. Netanyahu da bunu çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

"KORİDORDA KALACAĞIZ" DEMİŞTİ

Netanyahu, daha önceden yaptığı açıklamalarda, Mısır'dan Gazze'ye silah kaçakçılığı yapıldığını öne sürerek, İsrail ordusunun "Philadelphi Koridoru"nda kalacağını dile getirmişti.

MISIR BU DURUMDAN RAHATSIZ

İsrail'in söz konusu sınır hattını elinde tutmasına Mısır'ın karşı çıktığı biliniyor. Hamas, Tel Aviv ile ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru da başta olmak üzere Gazze'den çekilmesini talep ediyor.

PHİLADELPHİ KORİDORU VE İSRAİL

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatmasının ardından 29 Mayıs'ta Gazze-Mısır sınır hattı Philadelphi Koridoru'nu ele geçirdiğini, burada Mısır'ın Sina Çölü'ne açılan 20 tünel bulduğunu duyurmuştu.

Buna karşın "Kahire haber kanalı"na konuşan üst düzey bir Mısırlı, Gazze'den Mısır'a açılan tüneller olduğunu reddetmiş, "Tel Aviv'in Gazze'deki başarısızlıklarını örtmek için bu tür yalanlara başvurduğu" yanıtını vermişti.

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni ortadan bölen Netzarim Koridoru'nda konuşlandığını, bu hat boyunca sivil yerleşimlerin patlayıcılarla yıkıldığını uydu görüntüleriyle ortaya çıkarmıştı.

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