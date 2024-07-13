Berlin'de Filistin'e destek gösterileri! Sözde özgürlükler ülkesinde polis müdahalesi | "Alman medyası yalan söylüyor" sloganları...
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, Alman hükümetinin katillere her fırsatta destek vermesi halkı ayaklandırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı. Eylemde “Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun”, “Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor”, "Soykırımı durdurun, "Ateşkes şimdi" ve “Terörist İsrail” sloganları atıldı. Öte yandan polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
BERLIN'DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ
Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, üzerinde "Ateşkes şimdi", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Gazze'nin gıdaya, barışa ve adalete ihtiyacı var" yazan dövizler taşıdı.
"ALMAN MEDYASI YALAN SÖYLÜYOR, KIŞKIRTIYOR, ALDATIYOR..."
Eylemde "Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun", "Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor", "Soykırımı durdurun, "Ateşkes şimdi" ve "Terörist İsrail" sloganları atıldı.
Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Polis, Innsbrucker Platz Meydanı'na gelindiğinde müdahalede bulunarak yürüyüşü sonlandırmak istedi. Burada da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
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