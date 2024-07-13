13 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Berlin'de Filistin'e destek gösterileri! Sözde özgürlükler ülkesinde polis müdahalesi | "Alman medyası yalan söylüyor" sloganları...

Giriş: 13.07.2024 22:56 Güncelleme: 13.07.2024 22:58
ABONE OL
Berlin’de Filistin’e destek gösterileri! Sözde özgürlükler ülkesinde polis müdahalesi | Alman medyası yalan söylüyor sloganları...

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı bitmek bilmezken, Alman hükümetinin katillere her fırsatta destek vermesi halkı ayaklandırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı. Eylemde “Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun”, “Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor”, "Soykırımı durdurun, "Ateşkes şimdi" ve “Terörist İsrail” sloganları atıldı. Öte yandan polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için 1000'nin üzerinde eylemci, Berlin'in güneyinde bulunan Steglitz Belediyesi önünde toplandı.

BERLIN'DE FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, üzerinde "Ateşkes şimdi", "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Gazze'nin gıdaya, barışa ve adalete ihtiyacı var" yazan dövizler taşıdı.

"ALMAN MEDYASI YALAN SÖYLÜYOR, KIŞKIRTIYOR, ALDATIYOR..."

Eylemde "Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun", "Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor", "Soykırımı durdurun, "Ateşkes şimdi" ve "Terörist İsrail" sloganları atıldı.

Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Polis, Innsbrucker Platz Meydanı'na gelindiğinde müdahalede bulunarak yürüyüşü sonlandırmak istedi. Burada da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Gösteride en az 6 eylemci yaralandı, yaralılara olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından müdahale edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör