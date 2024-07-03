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Katil İsrail 271 gündür soykırım yapıyor! Gazze'de can kaybı 37 bin 953'e çıktı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 14:31
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Katil İsrail 271 gündür soykırım yapıyor! Gazze’de can kaybı 37 bin 953’e çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 37 bin 953'e yükseldi.

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