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Kanada'da bir ilk! Bir kadın Genelkurmay Başkanı olarak atandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 18:00
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Kanada’da bir ilk! Bir kadın Genelkurmay Başkanı olarak atandı

Kanada'da bir ilk gerçekleşti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Korgeneral Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı. Carignan, ülkenin ilk kadın Genelkurmay Başkanı oldu.

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