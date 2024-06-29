Sırbistan’da İsrail Büyükelçiliği’ne oklu saldırı! 1 polis yaralı

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Dacic, polisin meşru müdafaa amacıyla silahını ateşlediğini aktardı. Büyükelçiliğin bugün kapalı olduğu, içeride çalışan olmadığı öğrenildi.

İŞGAL DEVLETİ İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Bugün Belgrad'daki İsrail büyükelçiliğinde bir terör saldırısı girişimi gerçekleştirildi. Yerel bir polis memuru yaralandı. Olayın tüm boyutları araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.