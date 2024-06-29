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Sırbistan'da İsrail Büyükelçiliği'ne oklu saldırı! 1 polis yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 29.06.2024 20:34 Güncelleme: 29.06.2024 20:43
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Sırbistan’da İsrail Büyükelçiliği’ne oklu saldırı! 1 polis yaralı

İsrail'in Belgrad Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi tarafından oklu bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda boynundan okla yaralanan polis, saldırganı vurarak öldürdü. Saldırıya ilişkin İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

Sırbistan'daki İsrail Büyükelçiliğinin önüne gelen bir saldırgan, büyükelçiliği korumakla görevli bir polis memurunu okla hedef aldı. Sırp polisi, saldırganın attığı okla boynundan yaralandı.

SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ

Yaralı polis, silahıyla ateş açarak saldırganı öldürdü. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic yaptığı açıklamada, polisin hastanede ve bilincinin açık olduğunu, boynundaki okun çıkarılması için operasyon geçireceğini belirtti.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgulayan Bakan Dacic, polisin meşru müdafaa amacıyla silahını ateşlediğini aktardı. Büyükelçiliğin bugün kapalı olduğu, içeride çalışan olmadığı öğrenildi.

İŞGAL DEVLETİ İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "Bugün Belgrad'daki İsrail büyükelçiliğinde bir terör saldırısı girişimi gerçekleştirildi. Yerel bir polis memuru yaralandı. Olayın tüm boyutları araştırılıyor" ifadeleri kullanıldı.

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