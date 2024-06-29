Katil ordusundan Refah'a kanlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği katliamın boyutu her geçen daha da vahim bir hal alırken siyonistler yine Refah'ı hedef aldı. Refah'a düzenlenen korkunç saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybederken aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askeri araçları, sabah saatlerinde geri çekildikleri Refah'ın batısındaki Eş-Şakuş bölgesine yeniden girdi.
Zırhlı araçların girişiyle eş zamanlı, bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenlendi.
ÇADIRLAR HEDEF ALINDI: ÖLÜLER VE YARALILAR VAR
Saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı aktarıldı.
BÖLGEDEN GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR
İsrail zırhlı araçları, dün Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesine girmiş, yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve seraları hedef alması sonucu can kayıpları yaşanmış ve bu sabah bölgeden çekilmişti. İsrail'in saldırıları sonucu bölgeden çok sayıda kişi göç etmek zorunda kalmıştı.
BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
GAZZE'DEKİ KATLİAMDA SON DURUM
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 267 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 429 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının da 86 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
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