İşgalciler "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi öldürdü

YARDIM İSTEYEN YARALI KİŞİYİ İNFAZ ETTİLER

Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor. O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.

Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor. Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu duyuruldu.