İşgalciler "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi öldürdü
Siyonist devleti İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği katliamın boyutu her geçen gün artmaya devam ederken işgalci askerleri, işgal ettikleri Batı Şeria'da yaralı yerde yatan ve "ambulans" diye yardım isteyen bir Filistinliyi infaz etti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.
3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Filistinli İsrail güçlerince Kefr Dan'daki baskında öldürüldü. Öte yandan İsrail askerlerinin baskında yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı.
YARDIM İSTEYEN YARALI KİŞİYİ İNFAZ ETTİLER
Görüntüde yaralı halde yerde yatan ve acıyla feryat eden Filistinli gencin "ambulans" diye çevreden yardım istediği duyuluyor. O anlarda İsrail askerlerinin yaralı halde yerde yatan Filistinliye ateş etmeye devam ettiğini gösteren sesler yükseliyor.
Şehadet getiren Filistinli gencin bir süre sonra hareketsiz kaldığı, yanında veya çevresinde herhangi bir silah olmadığı görülüyor. Öldürülen Filistinli gencin kimliğinin Ahmad Samudi olduğu duyuruldu.
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