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Hamas'tan ateşkes açıklaması: İşgal sonlanmalı! Yapıcı müzakerelere hazırız

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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Hamas’tan ateşkes açıklaması: İşgal sonlanmalı! Yapıcı müzakerelere hazırız

Hamas, ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara ilettiğini, İsrail saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

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