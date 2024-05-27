İran Reisi sonrası sandık başına gidiyor! İşte en güçlü muhtemel adaylar! Kritik karar Anayasayı Koruyucular Konseyinde...

ALİ LARİCANİ

İran'da 2008-2020 yıllarında 12 yıl Meclis Başkanı olarak görev yapan Ali Laricani, ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınıyor. Meclis Başkanlığı, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı gibi görevlerde bulunan Laricani'nin 2021'deki seçimlere yaptığı adaylık başvurusu veto edilmişti. Buna karşılık ülke basınında 26 Mayıs'ta yer alan haberlerde, Laricani'nin bu kez Hamaney'den adaylık iznini aldığı ve durum değerlendirmesi yaptığı iddia edildi. Adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde Laricani'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından biri olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

PERVİZ FETTAH

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2005-2009 yıllarında Enerji Bakanı olarak görev yapan Fettah, şu anda İran lideri Hamaney'in kontrolünde faaliyet gösteren İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu adlı bir kamu iktisadi teşebbüsünün başında bulunuyor. Fettah'ın, adaylığı değerlendirdiğine dair haberler basında yer buluyor.

MAHMUD AHMEDİNEJAD

Ülkede 2005-2013 yıllarında iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapan muhafazakar siyasetçi Mahmud Ahmedinejad, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı aday olmak istemiş ancak adaylığı reddedilmişti. Ahmedinejad'ın, 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi yine Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. Ahmedinejad'ı destekleyen bir grup, 25 Mayıs'ta Tahran'daki evinin yakınlarında toplanarak, kendisinden cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasını istedi.