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İngiltere'de erken seçim kararı! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak seçim tarihini duyurdu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.05.2024 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
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İngiltere’de erken seçim kararı! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak seçim tarihini duyurdu

Son dakika haberi! İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

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