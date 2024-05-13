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Yahudiler Gazze'ye giden yardım tırlarını böyle yağmaladı! Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavim

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Yahudiler Gazze’ye giden yardım tırlarını böyle yağmaladı! Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavim

Katil İsrail 7 Ekim’den bu yana çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlum Filistinliyi katletmeye devam ediyor. Bununla da yetinmeyen Katil İsrail binlerce mazlumu açlığa da mahkum ediyor. Gazze'de milyonlarca Filistinli, İsrail'in saldırıları ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle açlık çekerken bir grup İsrailli, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek için insani yardım malzemelerini yağmaladı ardından ateşe verdi. O görüntüler sosyal medyada gündem olurken bir çok vatandaş ise “Lanetl kavim” ifadeleriyle Yahudilere tepki gösterdi. İşte detaylar...

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye adeta ölüm kusuyor.

İşgalci İsrail çocuk, genç ve yaşlı demeden binlerce mazlum Filistinliyi katletti.

Bununla da yetinmeyen İşgalci İsrail, Gazze'ye insani yardımları kısıtlaması nedeniyle birçok mazlum açlığın pençesinde günlerce tek lokma yemeden hayatta kalmaya çalışıyor.



Gazze'de milyonlarca Filistinli, İsrail'in saldırıları ve insani yardımları kısıtlaması nedeniyle açlık çekerken bir grup İsrailli, insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek için insani yardım malzemelerini acımasızca yağmaladı.

Bununla da yetinmeyen bir grup Yahudi, yardım tırlarını ateşe verdi.


Görüntülerde park halindeki yardım tırlarını Yahudilerin gülerek yağmaladığı, erzak paketlerini yırtarak birçok erzağı yere döktüğü görülüyor.

O görüntüler sosyal medyada gündem olurken bir çok vatandaş ise "Lanetl kavim" ifadeleriyle Yahudilere tepki gösterdi.

İşte o tepkiler...

"AŞAĞILIK BUNLAR"

"Gazze'ye giden tırlarda bulunan insani yardım malzemelerini yağmalayacak kadar aşağılık bunlar. O gün geldiğinde saklanacak ağacınız bile olmayacak!! Filistin İntifada Kazanacak!"

"LANETLİ KAVİM"

"Lanetli kavim Gazze'ye giden yardım tırlarına önce saldırıp malzemeleri döktüler.Sonra da yağma edip erzakları evlerine götürdüler. Başka ülkelerin gönderdiği yardımlar İsrail makamlarından izin alınarak gönderilmesine rağmen yağmacılara teslim edildi. Alçaklar"

"İsrail'li yerleşimciler Ürdün'den Gazze'ye giden yardım tırlarını yağmaladı. Yok böyle bir adi insanlar . Lânetli kavim"

Tepkiler çığ gibi: Lanetli kavimTepkiler çığ gibi: Lanetli kavim TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: LANETLİ KAVİM

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