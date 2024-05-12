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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şoygu'nun yerine Andrey Belousov’u önerdi!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şoygu’nun yerine Andrey Belousov’u önerdi!

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.

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