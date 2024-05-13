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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şoygu'nun yerine Andrey Belousov’u önerdi!

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 09:13
Güncelleme:13.05.2024 09:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi.
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