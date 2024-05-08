Türkiye’den Gazze’ye bir ’iyilik gemisi’ daha! 1900 tonluk insani yardım gemisi Mersin’den yola çıktı

Uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İsrail'in geçen yıl 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarla insanlık suçu ve soykırım uyguladığını söyledi. Karaloğlu, Türk milletinin Filistin'in içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmadığını ifade ederek, "11'inci gemimiz yanımızda. Bu gemi daha farklı bir gemi. Bu gemiyi Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Kalkınma Fonu ortak hazırladı. Bu gemide 1900 ton yardım malzemesi var.

Bu yardımın 1400 tonu Katar Kalkınma Fonu tarafından Türkiye'de, kalan 500 tonu da AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşları tarafından tedarik edildi. Temennimiz en kısa sürede kalıcı ateşkes sağlansın, Gazzeli kardeşlerimiz kendi topraklarında, memleketlerinde barış içerisinde yaşamaya devam etsin. Bizim gönderdiğimiz bu yardımlar da onların ihtiyaçlarını gidersin, yaralarına merhem olsun" dedi.