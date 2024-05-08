Terör devleti İsrail’in tankları Refah’a girdi! Katil ordusunun saldırıları durmak bilmiyor | “Milyonlarca Filistinli güvenli bölgede tankların hedefinde”

Dr. Hüseyin Fazla Emekli Hava Pilot Tuğgeneral

"Mısır Hamas ile İsrail'i bir araya getirmek için bir çaba içerisinde. Çünkü eğer barış gelmezse Gazze'deki 1,4 milyon Filistinlinin gideceği adres Sina Yardımadası ve bunun olmasını istemiyorlar. ABD'de biraz çift yönlü oynayan durunmda şu an. İsrail'e silah yardımı yapıyor bir yandan da Gazze'ye insani yardım sağlıyor. Yaptıkları işin yanlış olduğunu farkındalar fakat kasım seçimlerinde alacakları tepkiden de korkuyorlar. Bu devletlerin belirsizliklerinden kaynaklı milyonlarca Filistinli güvenli bölgede tankların hedefinde kalıyor."