Terör devleti İsrail'in tankları Refah'a girdi! Katil ordusunun saldırıları durmak bilmiyor | “Milyonlarca Filistinli güvenli bölgede tankların hedefinde”
Katil İsrail ordusu, geçtiğimiz pazartesinden bu yana Refah’ta 100’e yakın noktaya hava saldırısı düzenlediğini belirlendi. Gazze'de ateşkes için bir yandan görüşmeler devam ederken, İsrail'in saldırılarına devam ediyor. İsrail'in Gazze ve Refah'a savaş uçakları ve topçu ateşiyle düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler İsrail'in elinin tersiyle ittiği ateşkes anlaşması ve Refah'a karşı devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundular.
Bölgeden Hamas ve İslami Cihad ile İsrail ordusu arasında yoğun çatışma haberleri geliyor. Hamas, Refah kentinin doğusunda İsrail askerleriyle çatıştıklarını açıkladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin doğusunda yer alan Ed-Derec Mahallesi'ndeki El-Eybeki Camii çevresinde bir grup Filistinliyi hedef aldı. Saldırı sonucu 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat'ın batısında yer alan Radi ailesine ait evi hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep sonuç programında uzman isimler İsrail'in Hamas'ın ateşkes anlaşmasına karşı olan tavrı ve katil ordusu İsrail'in tanklarıyla Refah'a tekrardan saldırılmaları hakkında değelendirmelerde bulundular. İşte o programdan satır başlıkları;
Prof. Dr. Esat Arslan Eski Şam Askeri Ataşesi
"30 Ekim tarihinde İsrail ordusu saldırı düzenlediği zaman içerisinde Filistin halkına size güvenli bölge tahsis ediyorum deyip Refah'ı işaret etti. Harekete geçerken araziden gelmelerinden ziyade öndeki tankı siper ederek kol düzeninde Refah'a giriş yaptılar. Zırh paletli olan dozerlerle giriş oldu. Bu büyük bir oyunun parçası şu anda Refah'ta milli şuurunu kaybetmemiş olan insanların bölgeyi terk etmesi için ellerinden geleni yapan dehşet ve vahşet odaklarının görüntüleri bunlar."
Dr. Hüseyin Fazla Emekli Hava Pilot Tuğgeneral
"Mısır Hamas ile İsrail'i bir araya getirmek için bir çaba içerisinde. Çünkü eğer barış gelmezse Gazze'deki 1,4 milyon Filistinlinin gideceği adres Sina Yardımadası ve bunun olmasını istemiyorlar. ABD'de biraz çift yönlü oynayan durunmda şu an. İsrail'e silah yardımı yapıyor bir yandan da Gazze'ye insani yardım sağlıyor. Yaptıkları işin yanlış olduğunu farkındalar fakat kasım seçimlerinde alacakları tepkiden de korkuyorlar. Bu devletlerin belirsizliklerinden kaynaklı milyonlarca Filistinli güvenli bölgede tankların hedefinde kalıyor."
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