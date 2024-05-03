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Yemen'de on binler Gazze için ayaklandı! Destek yürüyüşü düzenlediler

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Yemen’de on binler Gazze için ayaklandı! Destek yürüyüşü düzenlediler

7 Ekim’de başlayan Terör devleti katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik katliamları devam ediyor. İsrail ordusu bölgeye yardımları da engellerken dünya Gazze’de yaşananlar için ayağa kalktı.Yemen'de on binlerce kişi İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma ve Avrupa ile Amerika'da çeşitli üniversitelerde Gazze için yapılan protestolara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 10 bin kişi kayıp veya enkaz altında kaldı. Öte yandan Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'si kadın ve çocuk. Dünya Gazze'de yaşananlar için ayağa kalktı. On binlerce Yemenli, ülkenin meşru hükümetini destekleyen siyasi hareketlerin çağrısı üzerine ülkenin güneybatısındaki Taiz şehrinde bir araya geldi.

Filistin bayrakları taşıyan Yemenli göstericiler, "Ah Siyonist, seni zavallı" ve "Uyanan öğrenciler ABD meydanlarında insanlık için sloganlar atıyor" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler ayrıca, "Gazze'deki toplu mezarlar dünya vicdanının ölüm belgesidir", "Taiz'den Gazze'ye destek için küresel öğrenci hareketiyle dayanışmamızı iletiyoruz", "Gazze öğrencilerine selam olsun" ve "Amerikan üniversiteleri ve özgür halklara soykırıma karşı cesur duruşları için teşekkür ederiz" gibi ifadelerin yer aldığı pankartlar açtı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, neredeyse her hafta Yemen'in farklı şehirlerinde Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.

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