Yemen’de on binler Gazze için ayaklandı! Destek yürüyüşü düzenlediler

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırılarda 10 bin kişi kayıp veya enkaz altında kaldı. Öte yandan Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların yüzde 72'si kadın ve çocuk. Dünya Gazze'de yaşananlar için ayağa kalktı. On binlerce Yemenli, ülkenin meşru hükümetini destekleyen siyasi hareketlerin çağrısı üzerine ülkenin güneybatısındaki Taiz şehrinde bir araya geldi.