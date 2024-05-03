Türkiye'nin İsrail kararı sonrası ABD'den flaş açıklama: İlişkilerimizi zedelemez
Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) terör devleti İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) terör devleti İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.
"BU DURUM DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİMİZ OLAN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEMEZ"
Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.
"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez." diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ
Kirby, bir soru üzerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.
İNSANLIK DIŞI KIYIM!
Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...
- 3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları 2024 | En anlamlı, kısa, uzun, resimli Türkçülük Günü kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, WhatsApp...
- 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...
- 2024 KPSS Lisans başvurusu başladı | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr başvuru ekranı
- Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi
- Dördüncü veri açıklandı, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL
- Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu
- Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...