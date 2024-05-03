Türkiye’nin İsrail kararı sonrası ABD’den flaş açıklama: İlişkilerimizi zedelemez

İNSANLIK DIŞI KIYIM!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.