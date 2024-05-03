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Türkiye'nin İsrail kararı sonrası ABD'den flaş açıklama: İlişkilerimizi zedelemez

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Türkiye’nin İsrail kararı sonrası ABD’den flaş açıklama: İlişkilerimizi zedelemez

Beyaz Saray, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) terör devleti İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasına müdahil olması konusunda farklı düşündüklerini ancak bu durumun ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) terör devleti İsrail'e yönelik soykırım davasına ilişkin gündemi değerlendirdi.

"BU DURUM DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİMİZ OLAN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ZEDELEMEZ"

Kirby, ABD'nin UAD'de devam eden İsrail davası konusundaki tutumunun net olduğunu ve Ankara'nın kararıyla ilgili yorumun Türkiye'ye ait olduğunu belirtti.

"Bu konuyu farklı değerlendiriyoruz. Bu, aşikar ancak bu durum değerli bir NATO müttefikimiz olan Türkiye ile ilişkilerimizi zedelemez." diyen Kirby, bazen müttefiklerle bazı konularda farklı düşünmelerinin normal olduğunu belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Kirby, bir soru üzerine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yönelik bir ziyaretine ilişkin önünde bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail aleyhinde UAD'de açılan soykırım davasına müdahil olma kararını açıklamıştı.

İNSANLIK DIŞI KIYIM!

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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