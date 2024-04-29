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Gazze'de bitmek bilmeyen katliam! İşgalci ordusu sivillerin yaşadığı evi vurdu: 4 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Gazze’de bitmek bilmeyen katliam! İşgalci ordusu sivillerin yaşadığı evi vurdu: 4 kişi öldü

Terör devleti İsrail'in savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, terör devleti İsrail'in savaş uçakları Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

İNSANLIK DIŞI KATLİAM!

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

HEDEF SİVİLLER!

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, terör devleti İsrail'in savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki tarım arazileri ile Zevayde bölgesinin batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

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