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Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bıraktı! 3 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bıraktı! 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da özel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, 115 bin euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli not kağıdı ve içerisinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan zarf bırakan 3 şüpheli, yakalandı.

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