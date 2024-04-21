Katil İsrail'den Refah'ta katliam! Çok sayıda sivil şehit oldu
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda Filistinlinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.
Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail) ordusu uçaklarının hava saldırısı düzenlediği Refah'ın doğusunda George Caddesi üzerinde Abdulal ailesine ait çok katlı bir binanın enkazında çok sayıda Filistinli şehit oldu." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altındaki çok sayıda cesede ulaştığına dikkat çekilerek, kayıp ve yaralılara ulaşmak için de çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
Öte yandan görgü tanıkları da AA muhabirine, ilk yardım ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan binada aralarında kadın ve erkek çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaştığını aktardı.
Dün akşam saatlerinde de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarılmıştı.
İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI
Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.
Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.
Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...