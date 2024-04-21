Avrupa'nın en büyük kıymetli maden şirketi dolandırıldı! Almanya'dan çalıp Türkiye'de sattılar...
Avrupa'nın en büyük bakır üreticilerinden Aurubis firmasının Hamburg'da bulunan dünyanın en büyük kıymetli maden geri dönüşüm tesisinden 5 ton altın, gümüş ve bakır tozunu çalarak İstanbul'da sattıkları ileri sürülen ikisi Türk üç kişi tutuklandı. Tesislerden sadece 2020-2021 yılları arasında çalınan altın, gümüş ve bakır tozunun değerinin 20 milyon Euro'nun üstünde olduğu, son 4 yıldaki kaybın 185 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.
Almanya'nın Hamburg şehrinde 1866'da kurulan ve dünyanın en büyük bakır üreticilerinden biri olan maden firması Aurubis, aynı zamanda dünyanın en büyük kıymetli maden geri dönüşüm tesisini içinde barındırıyordu. Şirket, karmaşık metal konsantrelerini, hurdaları, organik ve inorganik metal içeren geri dönüşüm malzemelerini ve endüstriyel artıkları metale dönüştürüyordu.
20 MİLYON EUROLUK VURGUN
Hamburg'daki Veddel tesislerinde atıkların metale dönüştürülmesinden sorumlu olan Mahmut C.,, iddiaya göre pandemi döneminde altın, gümüş ve diğer değerli metal tozlarının iyi takip edilemediğini ve dökme yük kamyonlarının aranmadığını fark etti.
Bunun üzerine çalıştığı vardiyalarda, eritme ocağında görevli Ferhat K. ve kapıda görevli Sergej T. (50) ile birlikte bilgisayar parçalarından ve metal atıklardan elde edilen altın, gümüş ve bakır tozlarının bir kısmını, konteynerlere aktarıp, tesislerden TIR'larla çıkarttı.
Bu yolla 2020-2021 döneminde, değeri 20 milyon Euro olan 5 ton kıymetli maden tozu, Hamburg Limanından gemilerle İstanbul'a sevk edildi. Daha sonra da İstanbul'da bağlantıya geçilen firmalara satıldı.
İHBAR TELEFONUYLA ORTAYA ÇIKTI
Müthiş vurgun, Bölge Kriminal polisine gelen bir ihbar telefonuyla ortaya çıktı. Bunun üzerine polis, geçen Şubat'ta Mahmut C.'nin Aşağı Saksonya'nın Fredenbeck kentindeki lüks malikanesine baskın düzenledi. Mahmut C, Ferhat K. ve Sergej T. 11 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 20'nin üzerinde lüks araç, pahalı kol saatleri, 200 bin Euro ve çok sayıda silah ele geçirildi.
Mahkemeye sevk edilen Mahmut C., Ferhat K. ve Sergej T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müfettişlerin şirkette yaptıkları araştırma ise son 4 yıldaki kaybın 185 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.
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