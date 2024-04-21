Avrupa’nın en büyük kıymetli maden şirketi dolandırıldı! Almanya’dan çalıp Türkiye’de sattılar...

20 MİLYON EUROLUK VURGUN

Hamburg'daki Veddel tesislerinde atıkların metale dönüştürülmesinden sorumlu olan Mahmut C.,, iddiaya göre pandemi döneminde altın, gümüş ve diğer değerli metal tozlarının iyi takip edilemediğini ve dökme yük kamyonlarının aranmadığını fark etti.

Bunun üzerine çalıştığı vardiyalarda, eritme ocağında görevli Ferhat K. ve kapıda görevli Sergej T. (50) ile birlikte bilgisayar parçalarından ve metal atıklardan elde edilen altın, gümüş ve bakır tozlarının bir kısmını, konteynerlere aktarıp, tesislerden TIR'larla çıkarttı.

Bu yolla 2020-2021 döneminde, değeri 20 milyon Euro olan 5 ton kıymetli maden tozu, Hamburg Limanından gemilerle İstanbul'a sevk edildi. Daha sonra da İstanbul'da bağlantıya geçilen firmalara satıldı.