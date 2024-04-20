Katil İsrail zulme doymuyor! Nur Şems'te öldürülen 5 Filistinlinin cenazesini alıkoydular
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü 5 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu belirtildi. Öte yandan İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Filistinli yetkililere Ala Yusuf Abdurrahim, Cafer Selim Halid Ağmer, Ahmed Hüsam Muhammed Şehade, Ömer Salih Nayif Eru er-Rub, Ali Muhammed Ali Abdullah isimli 5 Filistinlinin naaşını alıkoyduğunu iletti.
İsrail ordusunun, 2015'ten bu yana cesedini alıkoyduğu Filistinli sayısının 253'e yükseldiği ifade edildi.
Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki yaralılara ulaşmasını engellediği ve kamptan ayrılmalarını istediği belirtildi.
Ayrıca, İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı'na bağlı bir ambulans ekibini alıkoyduğu aktarıldı.
Bunun yanı sıra İsrail ordusunun, Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi girişinde Kızılay'a bağlı 2 görevliyi de alıkoyduğu ifade edildi.
Öte yandan WAFA'da İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırılarında 18 Nisan'dan bu yana 10'dan fazla Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
9 İSRAİL ASKERİ YARALANDI
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun Nur Şems Mülteci Kampı'na baskını sırasında 9 askerinin hafif ve orta dereceli yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.
İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun, Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?
- e-Okul BİLSEM sınav sonuç ekranı 2024 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? www.meb.gov.tr...
- Emekliye yeni maaş tablosu oluşturuldu! SSK, Bağ-Kur'luya 2+1 formüllü zam hesaplandı! 10.000, 10.250. 11.150, 12.250 TL...