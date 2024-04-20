Katil İsrail zulme doymuyor! Nur Şems’te öldürülen 5 Filistinlinin cenazesini alıkoydular

9 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun Nur Şems Mülteci Kampı'na baskını sırasında 9 askerinin hafif ve orta dereceli yaralandığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu, 18 Nisan'da, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik "geniş çaplı askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun, Tulkerim ile Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda iki günde 7 Filistinli hayatını kaybetmişti





