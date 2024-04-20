Başkan Erdoğan- Haniye görüşmesi! Gazze diplomasisinin arka planı A Haber’de

A Haber canlı yayınında uzman isimler Gazze diplomasisinin arka planı ve terör devleti israil'in rahatsızlığı hakkında açıklamalarda bulundular. İşte o programdan satır başlıkları;

Yusuf Alabarda

"Filistin heyeti buradayken dış politika ve istihbarat ağırlıklı görüşmeler sağlandığını söyleyebiliriz. Başkan Erdoğan'ın Halid Meşal ve Haniye başta olmak üzere orada ki acılarına, katliama karşı gösterdiği tepki ve baş sağlığı dileğini en kalbi duygularıyla nasıl sarıp sarmaladığını gördük. Bu görüşmelerde Katar üzerinde ki baskı ve Haniye'nin bu şekilde ülkesini değiştirmesi istenirsen Türkiye'nin kapılarını açıp açmaması konuşulmuştur."

"Görüşme sonrası verdiği mesajda özellikle bir iki cümle çok önemli "en büyük silahımız birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etmek." islam aleminin son derece savrulmuş hali coğrafyada yaşayan insanları üzüyor."