Başkan Erdoğan- Haniye görüşmesi! Gazze diplomasisinin arka planı A Haber'de
Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Türkiye, bölgede yaşanan bu gerilimi durdurmak için hamleler yapmaya devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi kabul etti. Görüşme Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştiri ve 14.30 sıralarında başlayan görüşme 2 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan, Haniye görüşmesi terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etti. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler.” sözleri ile İsrailli Bakan'a tepki gösterdi. A Haber canlı yayınında uzman isimler Başkan Erdoğan ve Haniye görüşmesinin perde arkasını değerlendirdiler.
Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, İsrail-İran gerilimiyle birlikte tansiyon yükselmeye devam ediyor. Gazze'de binlerce masum insanı katleden İsrail'e dünyada tek tepki Türkiye'den gelmeye devam ediyor.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını bildirdi.
İstanbul'da gerçekleştirilen bu kritik Gazze zirvesi ise terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı rahatsız etti.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından İbranice ve Türkçe paylaşımda bulunan Katz, nefret kusarak, "Hamas ve İhvan-ı Müslimin'e (Müslüman Kardeşler) "tecavüz, katliam, cesetlere saygısızlık, bebek yakma" gibi hezeyanlarla alçakça ithamlarda bulunan eli kanlı Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Utanmalısın" ifadesiyle skandala imza attı." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Utanması gereken İsrailli yetkililerdir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katlettiler. İsrail Hükümeti üyelerinin gündemi değiştirme çabaları sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin önceliği Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve bölgemizde kalıcı barışın sağlanması için Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail yetkililerinin işlediği suçlarla ilgili gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz." sözleri ile İsraiili Bakan'a tepki gösterdi.
A Haber canlı yayınında uzman isimler Gazze diplomasisinin arka planı ve terör devleti israil'in rahatsızlığı hakkında açıklamalarda bulundular. İşte o programdan satır başlıkları;
Yusuf Alabarda
"Filistin heyeti buradayken dış politika ve istihbarat ağırlıklı görüşmeler sağlandığını söyleyebiliriz. Başkan Erdoğan'ın Halid Meşal ve Haniye başta olmak üzere orada ki acılarına, katliama karşı gösterdiği tepki ve baş sağlığı dileğini en kalbi duygularıyla nasıl sarıp sarmaladığını gördük. Bu görüşmelerde Katar üzerinde ki baskı ve Haniye'nin bu şekilde ülkesini değiştirmesi istenirsen Türkiye'nin kapılarını açıp açmaması konuşulmuştur."
"Görüşme sonrası verdiği mesajda özellikle bir iki cümle çok önemli "en büyük silahımız birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza etmek." islam aleminin son derece savrulmuş hali coğrafyada yaşayan insanları üzüyor."
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