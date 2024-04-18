O şehirde yeni otel inşaatına izin verilmeyecek! Daha fazla turist istemiyoruz diyerek duyurdular...

ANCAK BİR OTEL KAPANIRSA...

Amsterdam'da yeni bir otel ancak başka bir otel kapanırsa, uyuyacak yer sayısı artmazsa ve yeni otel daha iyiyse, örneğin daha sürdürülebilirse inşa edilebilir. Ancak kural, halihazırda izin almış olan yeni oteller için geçerli değil.