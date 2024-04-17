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İşgalci İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan çekildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
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İşgalci İsrail askerleri Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’dan çekildi

İsrail ordusu, 24 saatten fazla süren baskın ve saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinden çekildi. Askerlerin ayrıca kadınları da "silah zoruyla" sığınma merkezlerini terk etmeye ve Beyt Hanun beldesinin dışına çıkmaya zorladığı kaydedilmişti.

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