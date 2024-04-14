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Afganistan'da sel felaketi! Çok sayıda ölü var

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Afganistan’da sel felaketi! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da son 3 günde meydana gelen seller nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetti. Saik, 200 hayvanın telef olduğunu, 600'den fazla evin kısmen hasar aldığını ya da tamamen yıkıldığını ve 2 bin dönüm tarım arazisinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

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