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Rusya, Ukrayna'ya İHA ve füze saldırısı düzenledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Rusya, Ukrayna’ya İHA ve füze saldırısı düzenledi

Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Odessa, Mikolayiv, Kirovograd, Hmelnitski ve Jitomir bölgelerine füzelerle ve "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

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