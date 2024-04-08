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Paris'te korkutan patlama! 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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Paris’te korkutan patlama! 3 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın başkenti Paris'te, apartmanın 7. katındaki dairede gerçekleşen patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

PANİKLEYEN BİR KİŞİ AŞAĞI ATLADI
Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti.

DAİREDE 2 CESET BULUNDU
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, patlamanın yaşandığı dairede 2 ceset bulundu.

BİNA SAKİNLERİ 2 SAAT SONRA EVLERİNE GİREBİLECEK
Tahliye edilen bina sakinlerinin 2 saat sonra evlerine girebileceği belirtildi.

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