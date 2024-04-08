Paris’te korkutan patlama! 3 kişi hayatını kaybetti

Le Parisien gazetesinin haberine göre, Paris'in 11. bölgesinde bir apartmanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

PANİKLEYEN BİR KİŞİ AŞAĞI ATLADI

Patlama sonucu apartmanda çıkan yangından kaçmaya çalışan ve paniğe kapılarak aşağı atlayan kişi hayatını kaybetti.