Slovakya’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Pellegrini

Yaklaşık 4,3 milyon seçmenin bulunduğu ülkede ilk turu 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan Meclis Başkanı Peter Pellegrini ile eski Diplomat Ivan Korkov, Slovakya'nın yeni cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.