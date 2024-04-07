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Baltık Denizi üzerinde hareketli saatler! Alman savaş uçakları Rus keşif uçağını engelledi

İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Baltık Denizi üzerinde hareketli saatler! Alman savaş uçakları Rus keşif uçağını engelledi

Son dakika haberine göre Alman savaş uçaklarının, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engellediği bildirildi. Yapılan açıklamada Rus keşif uçağının transponder sinyali olmadan uçtuğu kaydedildi.

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