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Rusya'da sel felaketi! Baraj patladı: Binlerce ev sular altında kaldı | Acil durum ilan edildi

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Rusya’da sel felaketi! Baraj patladı: Binlerce ev sular altında kaldı | Acil durum ilan edildi

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması nedeniyle ülke sular altında kaldı. Rus devlet medyası bu sabah Orenburg bölgesindeki sel felaketi nedeni ile acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer selin 885'i çocuk olmak üzere 4.000'den fazla insanı etkilediğini açıklarken Tass haber ajansı 2.000 evin daha sular altında kaldığını ve bölgedeki toplam sayının yaklaşık 6.300'e çıktığını duyurdu. Orenburg bölge yetkilileri, 9 Nisan'da selin "zirveye" çıkmasını ve "durumun 20 Nisan'dan sonra istikrara kavuşmasını" beklediklerini söyledi.

Rusya'da Ural Nehri'nin geçtiği Orenburg bölgesi geçtiğimiz hafta içinde sel altında kaldı. Yetkililer, yükselen su seviyesi sebebiyle Orsk kenti yakınlarındaki bir barajın patladığını duyurdu.

Bölgeye intikal eden ekipler tahliye ve kurtarma çalışmalarına başlarken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) da barajı güçlendirme faaliyetinde bulundu.

Ekipler, gece boyunca kırsal arazideki konutları kapı kapı dolaşarak barajın tamamen yıkılmasına karşı tahliye çalışmalarına hız verdi, arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ: 6BİN 300 EV SULAR ALTINDA
Rus devlet medyası bu sabah Orenburg bölgesindeki sel felaketi nedeni ile acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer selin 885'i çocuk olmak üzere 4.000'den fazla insanı etkilediğini açıklarken Tass haber ajansı 2.000 evin daha sular altında kaldığını ve bölgedeki toplam sayının yaklaşık 6.300'e çıktığını duyurdu.

Belediye başkanı Vasily Kozupitsa'ya göre, Kazakistan sınırının yaklaşık 20 km kuzeyinde bulunan Orsk, selden en çok etkilenen yer oldu. Tass, Pazar sabahı itibarıyla 200.000'den fazla insanın yaşadığı şehirde 4.500 konutun sular altında kaldığını ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kurtarma operasyonlarını denetlemek üzere Orsk'a gelen Rusya Acil Durumlar Bakanı Alexander Kurenkov, barajın yıkılmasına neden olabilecek inşaat ihlalleri şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yerel yetkililer barajın 5,5 metreye kadar su seviyelerine dayanabileceğini söylüyor. Ancak belediye başkanı Kozupitsa, Cumartesi sabahı su seviyesinin yaklaşık 9,3 metreye kadar çıktığını duyurdu.

KÖPRÜ VE YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI
Orsk'taki yetkililer dört kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu ancak ölümlerin sel nedeni ile olup olmadığı henüz bilinmiyor. Sel felaketi nedeni ile 12 yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşanıyor, 47 köprü ve 106 yol ise ulaşıma kapandı.

4 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yetkililer, 4 bin 500'den fazla kişinin Orsk'tan tahliye edildiğini ve Orenburg bölgesinde 6.500'den fazla evin sular altında kaldığını söyledi. Selden en çok 200.000 nüfuslu Orsk şehri etkilenirken, yaklaşık 560.000 kişinin yaşadığı Orenburg bölgesel merkezinde Ural nehrindeki su seviyesi de hızla artıyor.


Orenburg bölge yetkilileri, 9 Nisan'da selin "zirveye" çıkmasını ve "durumun 20 Nisan'dan sonra istikrara kavuşmasını" beklediklerini söyledi.

URAL NEHRİ YÜKSELİYOR
Rusya'nın hava durumu gözlemcisi Rosgidromet, Orenburg'un ana kentindeki Ural nehrindeki su seviyelerinin önümüzdeki üç gün içinde tehlikeli seviyelere ulaşacağını söyledi.

Komşu Kazakistan da selden etkilendi ve Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev cumartesi günü bunun ülkenin son 80 yıldaki en kötü doğal afetlerinden biri olduğunu söyledi.

SİBİRYA'DA SULAR YÜKSELİYOR
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rus medyasına verdiği demeçte, Putin'in ayrıca Sibirya'nın Tyumen ve Kurgan bölgelerinin valilerine "su seviyelerinde beklenen keskin artışa" ve "kaçınılmaz" sellere hazırlanmalarını emrettiğini bildirdi.

10 YILDIR GÖRÜLMEYEN ANORMAL ARTIŞ

Peskov, yerel hidrolik istasyonlarında 100 yıldır görülmeyen "su seviyelerinde anormal bir artış" görüldüğünü söyledi.

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