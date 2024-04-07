Rusya’da sel felaketi! Baraj patladı: Binlerce ev sular altında kaldı | Acil durum ilan edildi

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ: 6BİN 300 EV SULAR ALTINDA

Rus devlet medyası bu sabah Orenburg bölgesindeki sel felaketi nedeni ile acil durum ilan edildiğini duyurdu. Yetkililer selin 885'i çocuk olmak üzere 4.000'den fazla insanı etkilediğini açıklarken Tass haber ajansı 2.000 evin daha sular altında kaldığını ve bölgedeki toplam sayının yaklaşık 6.300'e çıktığını duyurdu.

Belediye başkanı Vasily Kozupitsa'ya göre, Kazakistan sınırının yaklaşık 20 km kuzeyinde bulunan Orsk, selden en çok etkilenen yer oldu. Tass, Pazar sabahı itibarıyla 200.000'den fazla insanın yaşadığı şehirde 4.500 konutun sular altında kaldığını ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.