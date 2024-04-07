Katil Netanyahu’dan ikiyüzlü açıklama: Esirler getirilene kadar savaşa devam edeceğiz

KATİL NETANYAHU'NUN ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.