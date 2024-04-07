07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Katil Netanyahu'dan ikiyüzlü açıklama: Esirler getirilene kadar savaşa devam edeceğiz

Katil Netanyahu'dan ikiyüzlü açıklama: Esirler getirilene kadar savaşa devam edeceğiz

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
ABONE OL
Katil Netanyahu’dan ikiyüzlü açıklama: Esirler getirilene kadar savaşa devam edeceğiz

İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler salıverilmeden ateşkesin mümkün olmayacağını söyledi. İkiyüzlü açıklamalarda bulunan katil Netanyahu, Gazze'nin İsrail için bir tehdit olduğunu savunarak savaşa devam edeceklerini söyledi.

İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların altı ayı doldurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İKİYÜZLÜ AÇIKLAMA: GAZZE TEHDİT OLUŞTURMAYANA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Katil Netanyahu, "Bütün esirler geri getirilene, Refah dahil tüm Gazze Şeridi'nde Hamas ortadan kaldırılana ve Gazze bir daha İsrail için tehdit oluşturmayana kadar" savaşa devam edecekleri mesajını yineledi.

Esir takasına ilişkin anlaşmayı İsrail'in değil Hamas'ın engellediğini iddia eden Netanyahu, uluslararası topluma Gazze'deki İsrailli esirler geri dönmeden ateşkesin mümkün olmayacağını ilettiğini söyledi.

Katil Netanyahu, ayrıca 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen "Hamas, Hizbullah, Husiler, Irak ve Suriye'deki milisler gibi vekil güçlerin arkasında İran'ın olduğunu" bütün dünyanın gördüğünü ifade etti.

KATİL NETANYAHU'NUN ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İşgalci İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA