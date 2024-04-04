BM’den Haiti’ye 12 milyon dolar mali destek sağlayacak

Haiti için CERF'ten 12 milyon dolar aktarılacağını ifade eden Griffiths, fonların insani yardım ortaklarının en zor durumda olan kişilere ulaşmalarını sağlayacağını belirtti.

Haiti'deki çatışmalar yoksul halkı etkiliyor. Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus için kıtlık tehlikesi bulunuyor.