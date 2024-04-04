BM'den Haiti'ye 12 milyon dolar mali destek sağlayacak
Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'deki halka insani yardım kapsamında 12 milyon dolar mali destek sağlayacağını bildirdi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, mali desteğin BM'nin Merkezi Acil Durum Fonu'ndan (CERF) yapılacağını kaydetti.
Griffiths, çete şiddetinin Haiti'de 50 bin kişiyi yerinden ettiğini, 5 milyon kişinin de açlığa itildiğini kaydetti.
Haiti için CERF'ten 12 milyon dolar aktarılacağını ifade eden Griffiths, fonların insani yardım ortaklarının en zor durumda olan kişilere ulaşmalarını sağlayacağını belirtti.
Haiti'deki çatışmalar yoksul halkı etkiliyor. Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti'de 11 milyonu aşan nüfus için kıtlık tehlikesi bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
- İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
- Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
- Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
- Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak