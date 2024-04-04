ABD’de kriz! İşten çıkarmalar 14 ayın en yüksek seviyesinde

Böylelikle ülkede işten çıkarmalarda mart ayında Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

Mart ayında en çok kişinin işine son verildiği sektör 36 bin 44 kişiyle kamu olurken, bu alanda Eylül 2011'den bu yana en yüksek aylık işten çıkarma sayısına ulaşıldı.

Bu yıl ilk çeyrekte işten çıkarmalar, geçen senenin son çeyreğine göre yüzde 120 artarken, 2023 Ocak-Mart dönemine göre ise yüzde 7 azalışla 257 bin 254 oldu.

Teknoloji sektöründe işten çıkarmalar ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 59 azalışla 42 bin 442'ye düşmesine karşın en çok işten çıkarmanın duyurulduğu sektörlerin başında yer aldı.