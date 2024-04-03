NATO ve DSÖ’den işgalci İsrail’e kınama: Dehşete kapıldık | İnsanlık dışı soykırım: 33 bin sivil katledildi

İŞGALCİLER HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

Şifa Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi ve ana sevk merkezi olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, bu hastanenin yok olması nedeniyle Gazze'de tıbbi tahliye ihtiyacının artacağı ve bunun sağlanmaması halinde birçok kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria, İsrail ve Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 906 saldırıyı doğruladıklarını, bu saldırıların 736 ölüm ve 1014 yaralanmayla sonuçlandığını bildirdi.