NATO ve DSÖ'den işgalci İsrail'e kınama: Dehşete kapıldık | İnsanlık dışı soykırım: 33 bin sivil katledildi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bini aştığını, yaklaşık 80 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
"WCK ÇALIŞANLARINI ÖLDÜRÜLMESİ KARŞISINDA DEHŞETE KAPILDIK"
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının öldürülmesi karşısında "dehşete kapıldıklarını" dile getiren Ghebreyesus, WCK çalışanlarının açlıktan ölmek üzere olan binlerce Gazzeliye gıda yardımı ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın oldukça zor ve tehlikeli olduğuna işaret eden Ghebreyesus, WCK'nin faaliyetlerini durdurmasından dolayı aç kalan kişi sayısında artış olacağını söyledi.
Ghebreyesus, "DSÖ, Gazze'de sağlık çalışanlarına ve hastanelerdeki hastalara yiyecek dağıtmak için WCK ile çalışıyordu. Bu korkunç olay, DSÖ çalışanları ve ortaklarının çok tehlikeli bir ortamda çalıştığına ve çalışmaya devam edeceğine işaret ediyor." dedi.
Gazze'ye ulaşmak için daha fazla giriş kapısına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, insani yardım çalışmalarına yönelik engellemelerin, ihtiyaç sahiplerine ulaşmada gecikmelere veya teslimatların engellenmesine neden olduğunu anlattı.
Ghebreyesus, İsrail'in yaklaşık 2 hafta kuşatma altında tutması ve saldırılar gerçekleştirmesinin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ni kullanılamaz hale getirmesi karşısında da dehşete kapıldıklarını vurguladı.
NATO'DAN İŞGALCİ İSRAİL'E KINAMA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanlarını hedef alan saldırısını kınadı
İŞGALCİLER HASTANELERİ HEDEF ALIYOR
Şifa Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi ve ana sevk merkezi olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, bu hastanenin yok olması nedeniyle Gazze'de tıbbi tahliye ihtiyacının artacağı ve bunun sağlanmaması halinde birçok kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Batı Şeria, İsrail ve Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 906 saldırıyı doğruladıklarını, bu saldırıların 736 ölüm ve 1014 yaralanmayla sonuçlandığını bildirdi.
"GAZZE'DE ŞU ANA KADAR 33 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ"
Gazze'deki 36 hastaneden sadece 10'unun kısmen hizmet verebildiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Gazze'de şu ana kadar 33 binden fazla insan öldürüldü ve yaklaşık 80 bin kişi de yaralandı." diye konuştu.
Ghebreyesus, çok sayıda solunum ve deri enfeksiyonu hastası ile ishal vakaları gördüklerini aktardı.
AA muhabirinin, "Gazze'de şu anda sağlık çalışanları için hiç güvenli olmayan bir ortam var. DSÖ'nün orada kaç personeli var? DSÖ, çalışanları için güvenlik endişesi duyuyor mu? Bir tedbir düşündünüz mü, hizmetleriniz Gazzelilere ulaşmaya devam edecek mi?" sorusunu çevrim içi yanıtlayan DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn da "Gazze'de çok güçlü bir ekibimiz var. Yaklaşık 7 uluslararası ve 17 yerel personelimiz var. Gazze'de kalmak ve mümkün olduğu kadar iyi hizmet vermek için buradayız." ifadesini kullandı.
Peeperkorn, personellerinin bir kısmının Kahire'de bulunduğunu ancak Gazze'deki çalışmalara destek olduğunu belirtti.
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