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Moskova'da fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 03.04.2024
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Moskova’da fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın başkenti Moskova'da fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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