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BM Genel Kurulu güvenli yapay zeka kullanımına yönelik ilk karar tasarısını kabul etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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BM Genel Kurulu güvenli yapay zeka kullanımına yönelik ilk karar tasarısını kabul etti

Yapay zeka teknolojilerinin güvenli kullanımına yönelik ilk karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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